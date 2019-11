Best Make-up of the Week (26): Blauer Lidschatten für Hailey Bieber

Topmodel Hailey Bieber zeigte sich am Mittwochabend bei einer Fashion-Party in der Berliner Musikbrauerei. Die 22-Jährige erschien in einem coolen Styling, welches besonders durch das spezielle Makeup im Gedächtnis blieb.

Der perfekte Augenaufschlag

Im Mittelpunkt des Looks standen Haileys wunderschöne braune Augen. Diese wurden mit einem royalen Blauton umrandet. Dazwischen befanden sich grüne Akzente, die die Kreation auflockerten und Biebers Augen zum Strahlen brachten. Hauchfeine Glitzerpartikel sorgten schließlich für den glamourösesten Augenaufschlag des Abends.

Eine matte Base sorgte für einen ebenmäßigen Teint und hellbrauner Bronzer unterstrich die wohlgeformten Wangenknochen der berühmten Blondine. Dezent gesetzte Highlights zauberten hübsche Akzente und ließen Hailey frisch und jugendlich inspirieren. Ein nudefarbener Lippenstift sorgte für das perfekte Finish und betonte die voluminösen Lippen der Amerikanerin. Ihr mittellanges Haar trug Bieber zu angesagten Locken frisiert und setzte außerdem auf goldene Creolen.

Quelle: instagram.com

Unser Tipp: Nudefarbene Lippenstifte sind auch im Winter absolute Alleskönner. Sollte eine Farbnuance zu hell oder zu dunkel sein, darf hier auch gerne gemischt werden. Speziell bei der Kombination der matten Töne sind keine Grenzen gesetzt und der Look ist sowohl am Tag als auch am Abend ein echter Hingucker.

Wir sind von Haileys Styling begeistert und küren sie somit zur Beauty-Queen der Woche! (HA)