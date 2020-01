Best Make-up of the Week (28): Divenhafter Auftritt bei Catherine Zeta-Jones

Hollywoodstar Catherine Zeta-Jones raubt mit ihrer einzigartigen Schönheit seit Jahrzehnten ihren Fans den Atem. Kürzlich präsentierte sich die 50-Jährige besonders glamourös bei der Verleihung der SAG-Awards in Los Angeles.

Katzenaugen und Kaffeefarben

Catherine glänzte nicht nur in ihrem silbernen Kleid von Julien Macdonald, sie überzeugte außerdem mit ihrem stilvollen Makeup vor der Presse. Das Styling vereinte warme Kaffeefarben mit kraftvollen schwarzen Akzenten.

Hier wurden speziell die Augen durch einen kunstvollen Lidstrich hervorgehoben. Verführerische Cat-Eyes sind und bleiben der Blickfang auf jedem roten Teppich, aber auch im Alltag hat sich der stylishe Look etabliert. Zusätzlich hat Catherines Makeup-Artist mit künstlichen Wimpern gearbeitet und so das natürliche Volumen bis in die Längen verstärkt.

Quelle: instagram.com



Eine leicht mattierende Base sorgte für einen angemessenen Teint, der mit roséfarbenem Rouge an Jugendlichkeit gewann. Heller Highlighter hob die schönen Wangenknochen der „Chicago“-Darstellerin hervor und brauner Lidschatten rundete den Look gekonnt ab. Ihre Lippen betonte Zeta-Jones schließlich mit einem nudefarbenen Gloss, der sie zum Strahlen brachte.

Uns hat Catherines Styling beeindruckt und wir küren sie somit zur Schönheitskönigin der Woche! (HA)

