Best Make-up of the Week (9): Falsche Wimpern für Bella Hadid

Samstag, 27. April 2019 17:35 Uhr

Kaum ein Topmodel sorgte im vergangenen Jahr für so viel Begeisterung wie Bella Hadid. Die amerikanische Schönheit mit südländischen Wurzeln inspiriert mittlerweile 24 Millionen Fans auf Instagram. Kürzlich zeigte sich die 22-Jährige mit einem angesagten Makeup auf ihrem Profil und erntete jede Menge Lob.

Quelle: instagram.com



Lipgloss und Katzenaugen

Makeup-Artist Hung Vanngo ist für den gelungenen Auftritt verantwortlich. Stars wie Julianne Moore oder Selena Gomez vertrauen auf sein Können, wenn es um ein geschmackvolles und professionelles Styling geht. Bellas Look bestach mit einer matten Base zur dezenten Abdeckung und einem klassischen Contouring. Sanftes Rouge betonte ihre hohen Wangenknochen und sorgte für etwas frühlingshafte Frische.

Besonders Bellas trendy Katzenaugen ließen den Look zum verführerischen Eye-Catcher werden. Gekonnt gesetzter Highlighter in der Mitte und am inneren Rand des Lids punktete als schimmernder Akzent. Verblendet wurde mit einem mittleren Braunton, der aktuell auf Platz eins der Must-Have-Liste steht. Falsche Wimpern sorgten schließlich für den Wow-Effekt und Bella inspirierte mit einem glamourösen Augenaufschlag. Glänzender Lipgloss rundete das Make-up stilvoll ab und ließ Bella zur Schönheitskönigin des Tages werden! (HA)

