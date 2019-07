Beyoncé wog 80 Kilo: „Der Albtraum jeder Frau“

Donnerstag, 25. Juli 2019 10:15 Uhr

Beyoncé (38) veröffentlichte am Mittwoch ein Video, in dem sie zeigt, wie sie die überflüssigen After-Baby-Pfunde losgeworden ist. 2017 wollte sie beim legendären Coachella-Festival auftreten, aber da stellte sich heraus, dass sie mit Zwillingen schwanger ist.

So verschob Beyoncé ihren Headliner-Auftritt um ein Jahr nach hinten und kämpfte sich mit harter Arbeit wieder zu ihrem Normalgewicht zurück. Wie sie das geschafft hat, verrät sie nun in dem neuen YouTube-Video, dass sie auf ihrem Kanal veröffentlichte.

Anfangs steht die Sängerin (1,69 m) im Bad und erklärt: „Guten Morgen, es ist fünf Uhr Morgens und das ist Tag 1 für die Vorbereitungen von Coachella.“ Dann steigt sie auf die Waage und zeigt ihren Zuschauern das Ergebnis: „Der Albtraum jeder Frau, das ist mein Gewicht. 80 Kilo, ein langer Weg!“

Auch sie hatte Probleme mit ihrem Körper

Im Video erzählt sie weiter, dass sie sich in ihrem Körper einfach nicht wohl gefühlt habe: „Nach der Geburt der Zwillinge war ich zurück auf der Bühne, ich war eine Frau in einem Körper, der sich nicht wie meiner angefühlt hat.“

Um ihr Ziel zu erreichen, stieg Beyoncé auf eine komplett pflanzliche Ernährung um, gemeinsam mit Profi Marco Borges entschied sie sich für die 22-Tage-Nutrition-Diät. Der Speiseplan umfasst eine frische Bio-Speisekarte mit Rezepten wie Blumenkohlsuppe, Thai-inspiriertem Salat sowie Protein-Frühstücksriegeln und Smoothies.

In dem Video sieht man die Sängerin zwischen Training, Proben und gesundem Essen. Sie gesteht: „Es war leichter abzunehmen, als wieder in Form zu kommen und mich in meinem Körper wieder wohlzufühlen.“

Um ihr Ziel so schnell wie möglich zu erreichen, verlängerte sie die 22-Tage-Diät auf ganze 44 Tage. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und bei ihrem Headliner-Coachella-Auftritt begeisterte Beyoncé 2018 mit einer Top-Figur und Performance.