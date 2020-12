19.12.2020 20:00 Uhr

Boris Johnson erklärt endlich seine irrwitzige Haarpracht

Na endlich sagt's mal einer - und dann auch noch der, den es auch betrifft! Boris Johnson hat jetzt wilde Spekulationen darüber zurückgewiesen, dass er sich nicht die Haare bürsten würde.

Der Premierminister wurde bei einem Besuch im englischen Manchester nach dem Grund seiner scheinbar unbändigen Frisur gefragt. Ein mutiger Reporter stellte Herrn Johnson mal zur Abwechslung keine Frage zum Thema Politik oder Corona, sondern zum Zustand seiner Haare. Die Frage habe er im Namen seiner neugierigen Mutter gestellt.

Eine Bürste im Büro

Der Journalist fragte laut dem „Independent“: „Ihre Haare sind einfach überall und meine Mutter will wissen warum.“ Und der gute Boris antwortete auch noch! Er sagte: „Es hat etwas mit meinen Haaren zu tun, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich sie bürste.“ Es lag ihm offenbar auch noch sehr auf dem Herzen, zu erwähnen, dass er stets versuche, sein Bestes mit seinen Haaren zu geben. „Ich habe sogar eine Bürste in meinem Büro.“

„Alles Gute für Ihre Mutter“

Der englische Premier verweilte zur Zeit des seltsamen, aber urkomischen Interviews in Bolton, um dort eine Openzone-Schulungsanlage zu besuchen. Boris Johnson entschuldigte sich im Übrigen danach sogar bei dem Journalisten für den Zustand seiner Haare mit den Worten: „Geben Sie Ihrer Mutter mein Bestes mit auf den Weg für ein frohes Weihnachtsfest.“

Wir sagen: Coole Reaktion!

Ausgangssperren nach Weihnachten möglich

Während seines Besuchs in Bolton machte Johnson außerdem klar, eine dritte nationale Ausgangssperre angesichts steigender Corona-Zahlen nicht vollkommen auszuschließen. „Wir hoffen sehr, dass wir so etwas vermeiden können. Die Realität ist jedoch, dass die Infektionsraten in den letzten Wochen sehr stark gestiegen sind.“

Schulminister Nick Gibb bestand zuvor darauf, dass Englands Stufensystem, bei dem Teile von Süd- und Ostengland den härtesten Beschränkungen unterliegen, „sehr effektiv“ sei, aber er fügte hinzu: „Wir schließen nichts aus“. Möglicherweise könne es also auch noch eine nationale Ausgangssperre nach Weihnachten geben.