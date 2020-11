02.11.2020 12:13 Uhr

Caro Robens will femininer aussehen – Hilfe gabs beim Beauty-Doc!

Nach ihrem Gewinn vom diesjährigen "Sommerhaus der Stars" hat Caro Robens ein neues Projekt: Sie frischt ihre femininen Gesichtskonturen auf!

Die diesjährigen Gewinner der RTL-Sendung „Das Sommerhaus der Stars“, Caro und Andreas Robens, wagten sich gleich nach dem nervenaufreibenden Kampf der Promi-Paare in die Praxis von Promi-Doc Dr. Murat Dagdelen, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie.

Der Grund? Das jahrelange Krafttraining in Verbindung mit strengen Diäten und zuletzt vermutlich die nervenaufreibende Zeit im Sommerhaus haben ihre Spuren in Caros Gesicht hinterlassen.

Hilfe gegen Krähenfüße

Caro Robens hat sich eine rundum ‚Auffrischung‘ ihres Gesichtes gewünscht, um besonders ihre femininen Züge wieder hervorzuheben.

„Zu Beginn haben wir Frau Robens Stirn mit Botulinumtoxin (Botox) behandelt, um kleinere Falten zu glätten. Zudem kam das muskelentspannende Medikament auch im Bereich der Augen zum Einsatz: Durch eine leichte Eye-Opener-Behandlung konnten wir ihre Augenbrauen etwas anheben, wodurch ihr Blick nun wacher wirkt und kleinere Lidfalten reduziert wurden.“

Und weiter: „Um die Augenpartie abzurunden haben wir mit demselben Füllstoff gleich auch ihre Krähenfüße abschwächen können“, erklärt Dr. Murat Dagdelen.

Caros ließ sich auch die Lippen machen

Mit Hilfe von Hyaluronsäure konnten verschiedene Stellen an Caros Gesicht außerdem optisch angepasst und modelliert werden. So auch ihre Nase, die bereits von einem Arzt in Spanien operiert wurde.

Da die Sportsfrau mit dem Ergebnis nicht hunderprozentig zufrieden war, half Dr. Dagdelen hier mit minimalen Unterspritzungen an Nasenrücken und Nasenspitze etwas nach, um ein gerades und optisch verkürztes Gesamtbild zu schaffen.

Auch Caros Lippen wurde mit Hyaluronsäure ein femininerer Touch verliehen. „Wir haben die Lippen von Frau Robens nicht nur aufgefüllt, sondern auch durch gezielte Injektionen symmetrischer geformt und ihren Amorbogen an der Oberlippe deutlicher hervorgehoben“, so der Mediziner.

„Ich bin echt mega begeistert“

Zur Abrundung bekam Caro schlussendlich noch eine Jawline-Behandlung, die ihren Kiefer scharf konturiert und eine leichte Unterspritzung am Kinn, welche im Zusammenspiel mit den perfekt geformten Lippen nun einen runden Abschluss des Gesichts schafft.

„Ich bin echt mega begeistert von dem Ergebnis. Die Behandlung war außerdem schmerzfrei und ich bin wirklich happy. Dr. Dagdelen hat mir ganz neue Behandlungsmethoden gezeigt, wie zum Beispiel die Jawline Unterspritzung. Davon bin ich echt beeindruckt“, so Caro Robens.

Ein grausiger Anblick

Aber Caro ist nicht die Einzige, die sich optisch ein bisschen aufhübschen wollte. So unterzog sich auch ihr Göttergatte Andreas einer Schönheitsoperation. Im Netz posteten die Robens nun ein Bild, dass den 53-Jährigen kurz nach dem Eingriff mit offenen Augen zeigt. Der Anblick: Grausig!

Der Fitnessstudio-Besitzer sieht mit seinen blutunterlaufenen Augen aus wie einem Horrorfilm entsprungen. Das passt zwar ganz gut zur aktuellen Halloween-Zeit, ist aber kein schöner Anblick. Doch schon bald dürfte alles wieder verheilt sein ….