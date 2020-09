03.09.2020 20:48 Uhr

Cathy Hummels zeigt hier ihre Rippen

Cathy Hummels hat mal wieder ein Bikini-Foto gepostet, auf dem sie besorgniserregend dünn aussieht. Nicht zu übersehen sind dabei auch die Rippen der Spielerfrau.

Mit ihrer dürren Figur hat Cathy Hummels in letzter Zeit des Öfteren für Aufsehen gesorgt. Auf Instagram hat sich die 32-Jährige gerade mal wieder im Bikini gezeigt und damit für eine hitzige Diskussion unter den Followern gesorgt. Während die einen User die Moderatorin in Schutz nahmen, gab es von anderen eine Menge Hate.

So reagieren die Follower

„Du brauchst unbedingt mal nen gscheidn Schweinsbraten mit nem Semmelknödel und Blaukraut“, schrieb eine Nutzer, der wohl aus Bayern stammt. „Ach, willst du uns die Rippen zeigen“, behauptete ein anderer User. „Nehme einfach ein paar Kilo zu, dann bist du wunderschön“, kommentierte immerhin ein etwas freundlicher Follower. Wo er recht hat, hat er recht. Cathy ist nämlich in der Tat eine absolute Naturschönheit.

Die hier nehmen sie in Schutz

„Alle die hier etwas Negatives über die Figur schreiben: Kümmert euch um eure eigene Figur. Die Figur ist am Bauch vielleicht sehr schlank und durchtrainiert aber der Rest des Körpers ist absolut nicht untergewichtig“, nahm Cathy Hummels allerdings ein Fan in Schutz. „Cathy du siehst bezaubernd aus“, hieß es außerdem.

Cathy Hummels lag im Krankenhaus

Die 32-Jährige wäre in der Tat gut beraten, ein paar Kilos zuzunehmen. Dass sie an Magersucht leidet, streitet sie aber vehement ab. Stattdessen meldete sich die Frau von Mats Hummels im Juli aus dem Krankenhaus, wo sie aufgrund starker Magenschmerzen gelegen hat. „Dazu kam die Angst, wirklich krank zu sein und vielleicht nicht mehr lang für meinen Sohn da sein zu können“, so Cathy damals auf Instagram.

Nach einer Magenspiegelung stellte sich aber heraus, dass sich die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin nur einen Keim eingefangen hat. Doch schon vor der Infektion machten sich die Follower um die dürre Figur der Beauty Sorgen.

Sie hat einen Sohn

Bleibt also zu hoffen, dass es der Influencerin gut geht und sie nicht tatsächlich unter einer Essstörung leidet. Immerhin hat Cathy ja auch einen kleinen Sohn namens Ludwig (5). Mit Mats Hummels, dem Vater, ist sie seit 2015 verheiratet.

Die 32-Jährige moderiert derzeit die Reality-Shows „Kampf der Realitystars“ (mittwochs um 20.15) sowie „Love Island“ (täglich 22.15) bei RTLZWEI.