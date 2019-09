Céline Dion schießt gegen ständige Mager-Kritik

Céline Dion schießt gegen ihre ständigen Kritiker bezüglich ihrer Figur zurück. Die 51-jährige Musikikone hat auf die Kritik reagiert, die in letzter Zeit immer wieder wegen ihrem schlankeren Aussehen aufkommt.

Die Celine Dion stellt klar, dass sie „immer sehr dünn gewesen“ sei und bestand darauf, negative Kommentare einfach nicht zu beachten. Als sie mit ‚Entertainment Tonight‘ sprach, beugte sie ihren Bizeps und sagte: „Stimmt etwas nicht an meinem Körper? Ich mache Ballett. Ich dehne mich viel und trainiere, weil es meinem Geist, meinem Körper und meiner Seele hilft.“

„Ich war schon immer dünn“

Die Musikerin fügte hinzu: „Wenn man zurückschaut, als ich 12 Jahre alt war, war mein Gesicht runder, weil du mehr Fett hast, wenn du jünger bist… Aber ich war schon immer sehr dünn.“ Die Mutter dreier Kinder entscheide sich lieber für die positiven Dinge.

„Ich nehme, was gut für mich ist. Ich lasse zurück, was nicht gut für mich ist. Ich lasse mein Management sich darum kümmern und wenn es jemandem weh tut, werden sie sich darum kümmern. Und ich muss mich darauf konzentrieren, was für mich richtig ist, wie ich mich fühle und nicht zuletzt darauf, dass du nicht allen gefallen kannst.“