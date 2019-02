Charlize Theron und ihr Throwback-Modelfoto: „Ein Juwel!“

Sonntag, 10. Februar 2019 16:39 Uhr

Charlize Theron hat offenbar Sehnsucht nach den alten Zeiten, in denen sie noch Model war. In der letzen Woche teilte die Hollywood-Schauspielerin ein Foto von ihrem allerersten Model-Wettbewerb in ihrer Heimat Südafrika.

„Habe dieses Juwel gefunden“, schrieb die 43-Jährige unter das Bild, das sie in einem magentafarbenen Tülloberteil mit einer engen Taillen-Hosen.

Quelle: instagram.com

„Mein erster Model-Contest in Südafrika“, schrieb sie weiter. „Ich wünschte wirklich, ich hätte dieses Outfit behalten“. Es würde ihr immer noch gut stehen, da sind wir sicher! Übrigens gewann die heute 43-Jährige den Wettbewerb und modelte danach – allerdings nur mit mäßigem Erfolg – in Mailand. Dazu setzte sie damals ihre Ausbildung als Ballett-Tänzerin fort, nachdem sie bereits in Südafrika Ballettunterricht genommen hatte.

Mit 18 Jahren entdeckt

Theron, die im Alter von 18 Jahren von einem Hollywood-Talent-Scout entdeckt wurde, machte kürzlich Schlagzeilen mit ihrem Liebesleben. Letzten Monat entstanden Gerüchte, dass die Schauspielerin mit Brad Pitt anbändeln würde. „Sie sind seit einiger Zeit Freunde – ironischerweise durch Sean Penn (Charlize‘ Exmann). Aber die Dinge haben sich entwickelt“, erzählte eine Quelle der „Sun“. Einer Person gefällt das allerdings gar nicht… Ja, ihr wisst um wen es geht. Angelina Jolie hat inzwischen mitbekommen, was da angeblich zwischen ihrem Ex und Charlize gehen soll und ist dementsprechend sauer.