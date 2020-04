Charlotte Würdig im Single-Urlaub?

Charlotte Würdig und Rapper Sido haben Mitte Mai ihre Trennung nach acht Jahren Ehe bekannt gegeben. Ist die Moderatorin jetzt etwa trotz Corona in den Single-Urlaub gefahren?

Darauf deutet zumindest ein Bild hin, das die 41-Jährige zuletzt auf ihrem Instagram-Profil gepostet hat. Darauf ist zu sehen, wie die Blondine im Bikini in der Sonne liegt und dabei ihren heißen Body präsentiert.

Quelle: instagram.com

Das sagen die Promis dazu

Zu dem Foto schreibt Charlotte: „Wenn wir nicht in den Urlaub können, kommt der Urlaub halt zu uns.“ Offensichtlich hat es sich die Ex von Sido also bei sich zuhause gemütlich gemacht, anstatt irgendwo unter Palmen zu liegen. „Ok, Mrs Sexy“, schreibt beispielsweise Cathy Hummels zu dem Beitrag. Simone Thomalla hinterlässt Charlotte zudem zahlreiche Herz-Emojis.