Cheryl Cole: Das ist ihr Fitness-Geheimnis

Donnerstag, 22. November 2018 11:20 Uhr

Cheryl Cole (35) ist wieder da und überrascht neben ihrem neuen Song auch mit einem perfekten Body.

Vier Jahre war sie musikalisch weg vom Fenster, aber in der Zwischenzeit ist viel passiert im Leben von Cheryl. So hielt sie auch ihre Beziehung mit dem Ex-One Direction-Sänger Liam Payne (25) auf Trab. Vor etwas mehr als einem Jahr bekamen die beiden ihren Sohn Bear.

Da stellt sich für viele die Frage: Wie macht sie das bloß? Im Gespräch mit Klatsch-tratsch.de verriet die hübsche Britin ihr Geheimrezept: Tanzen.

Quelle: instagram.com

„Tanzen ist der Schlüssel“

„Ich denke, das liegt daran, dass ich schon mein ganzes Leben getanzt habe und deshalb auch immer in Shape war. Vermutlich war es deshalb für mich ziemlich einfach.“ Die Hüften schwingen wirkt also Wunder, sagt Cheryl.

Weiter verrät sie: „Ich habe sehr schnell wieder mit dem Tanzen angefangen – bestimmt schon vier – fünf Monate nach der Geburt. Ich denke Tanzen ist der Schlüssel: Es ist gut für deine Seele und gut für die Figur.“