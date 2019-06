Chrissy Teigen: Hier macht sie für ihren Visagisten die Beine breit

Mittwoch, 19. Juni 2019 08:53 Uhr

Chrissy Teigen (33) zeigt auf ihrem Instagram-Account, wie der Alltag eines Models manchmal aussehen kann. Sie postete ein eher ungewöhnliches Bild und zeigt, wie sie von Make-up-Artisten zurecht gemacht wird.

Quelle: instagram.com

Doch dabei legen die Profis nicht nur in ihrem Gesicht Hand an, ein männlicher Visagist sitze zwischen Chrissy Teigens Beinen, während sie breitbeinig mit in die Luft gestreckten Beinen vor ihm sitzt. Die Frau von John Legend scheint nackt zu sein, lediglich ein Handtuch bedeckt die wichtigsten Stellen.

Zu dem Bild schrieb Chrissy: „Als ich jung war, war Make-up nur für das Gesicht.“ An was genau die Visagist gerade herumpinselt, gab Chrissy nicht bekannt, vermutlich ist die Sache harmloser, als nachdem das ziemlich schlüpfrige Bild aussieht.