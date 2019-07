Ciara: So viel hat sie abgenommen

Mittwoch, 24. Juli 2019 22:27 Uhr

Ciara bringt viel weniger auf die Waage, seit sie Sängerin ist. Die Sängerin enthüllt, dass sie nie großen Wert auf ihr Gewicht legte – bis ihre Karriere plötzlich ins Rollen kam. „Als ich meine Karriere begann, wog ich neun Kilo mehr als heute. Das war die Zeit, in der ich erstmals lernte, fünf kleine Mahlzeiten am Tag zu essen, um mein Workout effektiver zu machen“, verrät sie.

„Wenn du kleinere Mahlzeiten isst, fängt dein Körper an, wie eine gut geölte Maschine zu funktionieren. Du suchst regelmäßig das Badezimmer auf, dein Körper ist also wirklich gut getimt.“ Noch heute, knapp 15 Jahre später, halte sich die Musikerin an diese Regel. Unabdingbar für einen gesunden, fitten Körper sei natürlich die richtige Ernährung und eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr.

Sportstunden mit dem Ehemann

„Es ist unglaublich, wie du den ganzen Tag lang trainieren kannst, aber wenn du dich nicht richtig ernährst, wirst du nicht die Ergebnisse sehen, die du willst. Und wenn du nicht genügend Wasser trinkst, bekommst du die Ergebnisse nicht so schnell, wie du es gerne willst“, schildert Ciara.

Am liebsten trainiert die ‚Level Up‘-Sängerin übrigens zusammen mit ihrem Ehemann Russell Wilson. „Ich nenne es gerne den ‚guten Liebes-Wettbewerb‘. Wir motivieren einander und es macht echt viel Spaß“, schwärmt sie im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin.