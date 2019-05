Cindy Crawford über Seidenkissen und Kissenfalten

Dienstag, 14. Mai 2019 15:23 Uhr

Cindy Crawford achtet auf ihren Körper und ihre Seele. Das 53-jährige Supermodel, das gemeinsam mit seinem Ehemann Rande Gerber die Kinder Presley (19) und Kaia (17) großzieht, legt besonderen Wert auf seine Gesichtspflege, um eine strahlende Haut zu garantieren.

Trotz ihres ansprechenden Äußeren findet Cindy jedoch, dass das Schönste an einer Frau ihre Ausstrahlung von innen sei. Gegenüber ‚People‘ verriet sie: „Ich glaube, wenn du auf deinen Körper und deinen Geist achtest, wenn du in deinen Beziehungen präsent bist und Freundinnen hast, mit denen du lachen und teilen kannst, dann ist das das Wichtigste.“ Das Topmodel designte im Laufe seiner Karriere unter anderem die beliebte Hautpflegeserie ‚Meaningful Beauty‘, die sich auf Alterserscheinungen spezialisiert.

Quelle: instagram.com

Im Gespräch erklärt Cindy über ihr Produkt: „Ich glaube, die meisten von uns wollen einfach ihr Aussehen so lange wie möglich erhalten, was ziemlich realistisch ist. ‚Meaningful Beauty‘ wurde designt, um diese Erhaltung zu ermöglichen. Es frischt die Haut einfach auf.“ Zum Schluss verriet Cindy noch, dass sie ausschließlich auf Seidenkissen schlafe, um Falten auf ihrem Gesicht zu vermeiden. „Wenn du 20 bist, gehen die Kissenfalten schnell weg, aber je älter du wirst, desto länger bleiben sie. Die Seidenkissen helfen mir, ohne die Falten aufzuwachen, außerdem wird mein Haar so nicht kraus“, verrät sie.