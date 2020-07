Claudia Obert (58) so sexy wie nie: Sie zeigt ihren heißen Mega-Body

Claudia Obert hat die letzten Wochen auf Ibiza verbracht und weil dort das Wetter mitspielt, gönnt sich die Unternehmerin auch hin und wieder ein Sonnenbad. Nun postete sie neue Bilder von sich im Bikini und die können sich durchaus sehen lassen.

Claudia Obert geht mit großen Schritten auf die 60 zu, doch ihren Body muss die Unternehmerin auf keinen Fall verstecken. Auf Instagram postete sie eine Reihe neuer Bilder im knappen schwarzen Bikini und posiert lässig am Strand.

Quelle: instagram.com

Sie bekommt Komplimente

Die Bilder kommen bei ihren Fans richtig gut an und Claudia kassiert zahlreiche Komplimente. So schreibt einer: „Wie kann man bei dem Alkoholkonsum nur so verdammt gut aussehen!“

Und ein anderer stimmt zu und möchte sogar einige Figur-Tipps von ihr: „Claudia, wie geht so ein Körper mit so einem Lifestyle. Wir brauchen eine Anleitung.“ Bei ihrem super Körper, gerät sogar der hübsche Cedric von „Big Brother“ auf den Bildern in den Hintergrund…

