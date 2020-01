Daniel Radcliffe wird für obdachlos gehalten und kriegt 5 Dollar

Daniel Radcliffe wurde mit einem Obdachlosen verwechselt. Der 30-jährige Schauspieler wurde im Alter von nur 12 Jahren durch seine Rolle als Harry Potter weltberühmt. Doch nun wurde er von einem Mann nicht erkannt und sogar für einen Obdachlosen gehalten!

So erzählte der Brite in der ‘Graham Norton Show’, dass er an einem kalten Tag in New York mit einem Hund vor einem Laden gewartet habe, als ein Mann zu ihm kam und ihm einen Fünf-Dollar-Schein entgegen reichte. Dabei habe dieser gesagt: „Hol dir einen Kaffee, Kumpel!“

Wegen des Bartes?

Für den erfolgreichen Schauspieler sei das ein Weckruf gewesen, so Daniel Radcliffe lachend: „Vielleicht muss ich mich häufiger rasieren.“ Vor einiger Zeit hatte Radcliffe bestätigt, dass er sich auf dem Zenit seines Ruhms oft „beobachtet“ fühlte, wenn er eine Bar betrat. In der Folge betrank er sich andauernd, um dieses Gefühl zu kompensieren.

In einem Interview mit Sam Jones für ‚Off Camera‘ enthüllte der Harry Potter-Darsteller: „Es gab eine Erkenntnis, mit der ich wirklich gekämpft habe, vor allem in meinen späten Teenagerjahren, als ich das erste Mal ausging, zu Orten, wo man sich – ich gebe zu, das könnte auch nur in meinem Kopf stattgefunden haben – beobachtet fühlt, wenn man eine Bar oder einen Pub betritt. In meinem Fall war der schnellste Weg, zu vergessen, dass man dich anstarrt, sehr, sehr viel zu trinken. Dann, während du dich richtig betrinkst, merkst du ‚Oh, die Leute schauen mir jetzt noch mehr zu, weil ich mir gerade die Kante gebe, also sollte ich wahrscheinlich noch mehr trinken, um das zu ignorieren.‘ Es kann deine Psyche wirklich beeinflussen.“