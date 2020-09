12.09.2020 18:06 Uhr

Daniela Katzenberger: „Damals sah ich älter aus als meine Mutter“

In Sachen Make-up hat es Daniela Katzenberger früher maßlos übertrieben. Gerade hat die Blondine ein altes Foto gepostet, auf dem sie sogar älter als ihre Mutter Iris Klein ausgesehen hat.

Dass weniger manchmal mehr ist, hat mittlerweile aber auch Daniela Katzenberger eingesehen. Während sich die 33-Jährige früher ordentlich zugeklatscht hat, trägt die Blondine ihr Make-up heute nicht mehr gaaanz so dick auf. Doch vor einigen Jahren hat es die Beauty derart übertrieben, dass sie sogar älter als ihre Mutter Iris Klein ausgesehen hat.

Sie sah aus wie Iris ältere Schwester

Zu einem Foto aus dem Jahr 2009 schrieb die Katze gerade auf Instagram: „Rückblickend weiß ich was die Leute gemeint haben mit: ‚Ihr seht ja aus wie Geschwister’… Also ich dann wohl eher wie die a?ltere Schwester meiner Mutter.“ Wo sie recht hat, hat sie recht. Das sehen offensichtlich auch die Follower so.

Fans verteidigen Daniela Katzenberger

„Wenn die Mutter fescher ist als die Tochter“, lobte einer die 53-Jährige, die im Gegensatz zu ihrer Tochter natürlich in die Kamera grinste. „Ich finde umso älter man wird um so hübscher und attraktiver wird man“, schrieb ein anderer. „So einen Ausrutscher hat doch jeder Mal“, verteidigte die Katze ein weiterer Fan.

Daniela Katzenberger kann über sich selbst lachen

Glücklicherweise besitzt Daniela Katzenberger eine Menge Selbsthumor, weswegen sie offensichtlich auch über ihren damaligen Look lachen kann. Auf Instagram stellt die Frau von Lucas Cordalis (53) immer wieder unter Beweis, dass sie über sich selbst lachen kann. Erst vor wenigen Tagen hat die 33-Jährige ein Video hochgeladen, auf dem sie lässig mit ihrem Mann getanzt hat.

Sturmfreie Bude

Dazu schrieb die Werbe-Ikone:“Wenn Sophia mal bei ihrer Freundin übernachtet.“ Das Paar ist seit 2016 miteinander verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter namens Sophia (5) und leben auf Mallorca.