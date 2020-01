Daniela Katzenberger hat abgenommen: „Das flutscht einfach so“

Über die Weihnachtsfeiertage hat Daniela Katzenberger (33) ordentlich geschlemmt, schließlich gehört das auch dazu. Doch nach Weihnachten müssen diese Pfündchen auch wieder runter und damit ist die Katze gerade fleißig beschäftigt.

Die ersten Früchte hat sie bereits ernten dürfen, denn ein paar Kilos sind bereits weg. Bei Instagram erzählt sie stolz: „Ich hatte heute morgen so ein Erfolgserlebnis. Ich habe genau drei Kilo weniger auf der Waage. Das hat mich wirklich sehr gefreut!“

„Das flutscht einfach so“

Sport treibt Daniela Katzenberger ohnehin schon regelmäßig, nur die gesunde Ernährung hat sie über Weihnachten und Neujahr schleifen lassen. Trotzdem purzeln jetzt die Pfunde, ohne eine spezielle Diät und sie freut sich: „Ich habe dieses Mal echt nicht das Gefühl, dass ich mich sehr anstrengen muss.“

Auf Instgram wirbt Daniela für einen Fitshake mit dem hat sie es geschafft abzunehmen und schreibt: „Das flutscht einfach so. Ich hatte auch nie Hunger oder irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt großartig verzichten. Ich kann was für meine Linie tun, ohne dass ich auf leckere Sachen verzichten muss. Und statt mies gelaunt und hungrig zu sein, hab ich Energie und gute Laune. So macht Abnehmen Spaß!“