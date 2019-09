Demi Lovato hier tapfer im Bikini: „Ja, das ist Cellulite“

Demi Lovato (27) war schon immer kurvig, schwankte immer mit ihrem Gewicht – mal mehr, mal weniger. Doch die Sängerin und Schauspielerin will sich nicht weiter verstecken und sie will vor allem eins nicht: Ihren Körper perfekt retuschieren.

Auf Instagram postete sie ein sehr ehrliches Bikini-Bild und schreibt: „Das ist meine größte Angst, ein unbearbeitetes Bild von mir im Bikini. Und wisst ihr was, das ist Cellulite. Ich habe es so satt, dass ich für meinen Körper fertig gemacht werde, ihn bearbeitete (ja, die anderen Bikini-Bilder waren bearbeitet und ich hasse es, aber es ist die Wahrheit.)“

Quelle: instagram.com

„Will keine Standards eines anderen erfüllen“

Demi Lovato möchte sich ab sofort nicht schlanker schummeln oder kleine Makel wegretuschieren, sie sagt weiter: „Ich möchte, dass in diesem neuen Kapitel meines Lebens alles authentisch ist, anstatt zu versuchen, die Standards eines anderen zu erfüllen. Deshalb bin ich hier, schamlos, ohne Angst und stolz darauf, einen Körper zu besitzen, der sich so sehr durchgesetzt hat und mich weiterhin in Erstaunen versetzen wird, wenn ich hoffentlich eines Tages ein Kind zur Welt bringen werde.“

Quelle: instagram.com

Die Sängerin hat in den letzten Jahren gelernt sich so zu lieben wie sie ist und sagt, sie gönne sich auch mal ein Stück Kuchen, wenn ihr eben danach ist. Nachdem es musikalisch etwas ruhiger im sie geworden war kündigt sie nun an: „Nun bin ich zurück im Studio. Ich arbeite an einer Hymne.“