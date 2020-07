Samstag, 18. Juli 2020 16:10 Uhr

Demi Moore: Das sind die Reaktionen auf ihr blondes Haupthaar

Demi Moore ist nicht mehr dunkelhaarig - sondern blond... Und das sieht irgendwie gewöhnungsbedürftig aus. Schließlich kennt man die Schauspielerin nur mit ihrer typischen klassischen Kurzhaar-Frisur aus früheren Filmen oder später mit langen, schwarzen Haaren.

Die 47-Jährige teilte am Mittwoch ein Foto auf Instagram, um den Fans ihre neue Rolle in der Serie „Brave New World“ vorzustellen – mit einem neuen blonden Look in Form eines gebleichten Bobs, weit entfernt von den üblichen langen, glänzenden brünetten Haaren des Sterns ist.

„Triff Linda. #BraveNewWorld wird jetzt auf @peacocktv gestreamt!“ beschriftete Moore das Foto ihres Alter Ego.

Quelle: instagram.com

Echt oder Perücke?

In den Kommentaren gaben einige Freunde und Familienmitglieder von Moore zu, dass sie sie kaum wiedererkennen. „Du als Blondine ist eine ganz neue Wahrheit, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauche“, schrieb ihre Tochter Tallulah Willis. „Ohhhh sie ist BLOND! Krass!“ fügte Promi-Stylist Brad Goreski hinzu.

Ihre Fans sind eher geteilter Meinung. „Kein Fan von diesen blonden Haaren“, schreibt ein Follower. Ein anderer kommentierte: „Das mag ich nicht“. Es gibt aber auch jede Menge positiver Kommentare, wie „Wunderschön, wie immer“ oder „Demi, du bist eine Legende“.

Es wird allerdings gemunkelt, dass es sich bei Demos neuem Look um eine Perücke handelt.

„Brave New World“ ist eine amerikanische dystopische Science-Fiction-Dramaserie, in der alle unangenehmen Emotionen mittels Drogen unterdrückt werden. Es ist eine Adaption des gleichnamigen Romans (zu dt. „Schöne Neue Welt“) von 1932 des britischen Autors Aldous Huxley.