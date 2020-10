31.10.2020 15:28 Uhr

Demi Rose: So hält sie die Männer trotz Lockdown bei Laune

Mit ihren heißen Posts bringt Demi Rose die Männerwelt regelrecht um den Verstand. Bei wem aufgrund des anstehenden Lockdowns bei Tinder und Co. Flaute herrscht, kann sich mit den sexy Fotos der wohl heißesten Braut Instagrams vertrösten.

Nicht umsonst hat Demi Rose (25) mittlerweile rund 15 Millionen Instagram-Follower. Die meisten davon sind wohl Männer, die sich an den XXL-Rundungen der schönen Britin einfach nicht sattsehen können. Zuletzt lieferte Demi mit heißen Bikini-Fotos Nachschub, die wohl während ihres Malediven-Urlaubs entstanden sind.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Demi ? (@demirose) am Okt 27, 2020 um 8:37 PDT

Sind ihre Brüste echt?

Wie gewohnt setzte die 25-Jährige auf einem der Posts ihre großzügige Oberweite verführerisch in Szene. Dass die Brüste echt sind, ist allerdings nur schwer vorstellbar. Dazu geäußert hat sich die Beauty bis dato jedenfalls noch nicht. Doch für ihre Follower scheint das keine Rolle zu spielen. Unter den mehr als 3.000 Kommentaren finden sich jedenfalls zahlreiche anzügliche Kommentare.

Zahlreiche Männer bieten sich an

Auf einem weiteren Bild posierte Demi Rose ebenfalls gekonnt im Mini-Bikini. Mit einem Hauch von Nichts bedeckt die Influencerin immerhin ihre Intimzonen und verhindert damit, dass das Bild wegen pornographischen Inhalts von der Plattform gelöscht wird. „Komm heute Nacht zu mir“, forderte zum Beispiel ein Fan in den Kommentaren.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Demi ? (@demirose) am Okt 24, 2020 um 10:14 PDT

Mehr zum Thema:

Familien-Tragödie

Allerdings postet Demi Rose auf Instagram nicht nur schlüpfrige Bilder, sondern zeigt dabei des Öfteren auch mal ihre sensible Seite. So hat die 25-Jährige 2018 nach einer Krebserkrankung zunächst ihren Vater verloren. Nur wenige Monate später starb dann auch ihre Mutter. Nach einem Herzinfarkt erlitt die Frau einen Schlaganfall. Vor dem Tod ihrer Mutter kümmerte sich Demi monatelang um sie.

Demi trauert auf ihre Weise

Zu einem gewohnt freizügigen Schnappschuss schrieb sie im Mai: „Es vergeht nicht ein Tag in meinem Leben, an dem ich nicht an meine Eltern da oben im Himmel denke. Zeit heilt alle Wunden.“ Dennoch blickt die 25-Jährige tapfer in die Zukunft. Mittlerweile gehört sie zu den angesagtesten Instagram-Stars der Welt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Demi ? (@demirose) am Jan 27, 2020 um 4:48 PST

Demi Rose steht auf Rapper

2016 geriet das Model erstmals in die Öffentlichkeit, nachdem sie gemeinsam mit Rapper Tyga auf den roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes trat. Die Beziehung hielt allerdings nicht lange und zerbrach nur wenige Monate später. Seitdem blieb die junge Britin ihrem Musiker-Beuteschema wohl treu. Vor ein paar Monaten wurde sie mit Drake beim Feiern gesichtet. Rose bestritt gegenüber der „Daily Mail“ allerdings, dass dabei mehr ging.

„Er war in der Nähe. Es war kein Date. Ich glaube, ich habe ein paar Dinge zu ihm gesagt, aber es war kein Date“, so die 22-Jährige. Bei den heißen Kurven ist es aber wohl nur noch eine Frage der Zeit, ehe sich der nächste Traummann den Insta-Star angelt… (Cec)