Désirée Nick erschlankt: Jetzt hängt auch noch der Bikini-Schlüpper!

Für ihre 63 Jahre kann sich Désirée Nick optisch auf jeden Fall sehen lassen und präsentiert auf Instagram nun ihren Body. Die selbsternannte spitzeste Zunge Deutschlands hat außerdem in den letzten Wochen abgenommen, sodass nun das Bikini-Höschen nicht mehr richtig sitzt.

Auf Instagram zeigt sich Désirée Nick in einer Reihe von neuen Bildern in einem sehr knappen orangefarbenen Bikini und in einer Pose à la Schönheitskönigin der amerikanischen Provinz in den späten 60er-Jahren.

Quelle: instagram.com

Ihr Figur-Geheimnis

Dazu schrieb sie kurz und knapp: „So abgenommen, dass der Bikinischlüpper hängt!“ Ihre Follower wollten natürlich sofort wissen, wie Nick es schafft diesen Body zu halten und ob sie ihr Figur-Geheimnis verraten kann.

Sie erklärte: „Nicht vegan, nicht vegetarisch, Zucker nach belieben, weißes Mehl nach belieben, Pizza, Nudeln, Eiscreme und prinzipiell Hausmannskost! Bloß nicht zu viel Sport, immer mal Pilatestraining reicht total! No terror please! Relax und immer schön nüchtern bleiben!“