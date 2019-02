Die Beauty-Highlights der Oscars

Montag, 25. Februar 2019 20:00 Uhr

Bei der Oscarverleihung am Sonntagabend in Los Angeles konnten die prominenten Gäste nicht nur mit extravaganter Mode begeistern, sondern auch mit edlen Beauty-Looks betören. Doch wie gelingt ein glamouröses Makeup, oder eine geschmackvolle Frisur? Wir stellen die drei schönsten Stars des Abends vor.

Lady Gaga

Dass Superstar Lady Gaga den dramatischen Auftritt liebt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Auch am Sonntag zeigte sich die 32-Jährige stilvoll und konnte besonders mit ihrer kunstvoll drapierten Hochsteckfrisur bestechen. Der Look überzeugte ladylike und versprühte klassischen Hollywoodglamour. Dazu kombinierte Gaga schimmernden Lidschatten, einen fliederfarbenen Eyeliner und roséfarbenen Lippenstift.

Irina Shayk

Es war die Frisur des Abends; der moderne Bob. Auch Topmodel Irina Shayk präsentierte ihre Interpretation des Trendhaarschnitts und konnte sich definitiv sehen lassen. Sie trug ihre braune Mähne geglättet und zu einem Mittelscheitel frisiert. Ein perfektes Styling für die anspruchsvolle und selbstbewusste Frau. Dazu setzte die 33-Jährige auf ein dezentes Makeup mit leicht betonten Wimpern und Highlights auf den Wangen. Ein nudefarbener Lippenstift komplettierte ihren geschmackvollen Look.

Brie Larson

Auch Hollywoodstar Brie Larson zeigte sich geschmackvoll und modern. Die 29-Jährige setzte ihr blondes, schulterlanges Haar leicht gewellt in Szene und trug es zur rechten Seite gekämmt. Ihr Makeup dient ebenfalls als gute Inspiration für einen eleganten Look, der nicht überschminkt wirkt. Auch hier wurde auf Bronzer und Highlighter gesetzt. Die Augen wurden lediglich an den Wimpern betont und überzeugen sonst mit Natürlichkeit. Brauner Lipgloss rundete den Look schließlich perfekt ab. (HA)