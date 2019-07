Die Top 100 Influencer (14): Mrs. Bella

Sonntag, 7. Juli 2019 21:43 Uhr

Auf den „BUNTE Beauty Days” berichtete Youtuberin Mrs.Bella, dass sie ihre Videos nicht nur für ihre Fans macht, sondern auch als Therapie für sich nutzt. Scheinbar ist das ihr persönliches Erfolgsrezept. Wer hinter dem Pseudonym ‘Mrs. Bella’ steckt, haben wir zusammengefasst.

Von Dagi Bee überredet

Isabell Schmidt wurde am 24. Oktober 1992 geboren und wuchs mit ihrer Schwester nahe Düsseldorf auf. In ihrer Kindheit war sie insgesamt etwa 10 Jahre als Kunstturnerin aktiv und nahm sogar an deutsche Meisterschaften Teil. Nach dem 11. Schuljahr verließ die junge Frau das Gymnasium, welches sie bis dahin besuchte und begann eine Ausbildung zur Make-Up Artist und Hairstylistin. Danach arbeitete sie etwas mehr als ein Jahr für die Kosmetikmarke „MAC Cosmetics” und baue sich nebenbei ihren YouTube-Kanal auf. Gerüchten zufolge sollen sich auf einer Party Isabell und Dagi Bee (24) begegnet sein, welche erstere schließlich dazu überredete, YouTube zu machen.

Quelle: instagram.com

Als das Arbeitsverhältnis beendet war, steckte sie ihre ganze Energie in ihre Web-Video-Karriere, denn schnell waren ihre Bestrebungen belohnt worden. Auf ihrem Kanal ‘Mrs.Bella’ veröffentlicht die heute 26-jährige regelmäßig Videos zu den Themen Kosmetik und Lifestyle, nimmt ihre Follower aber auch auf Conventions oder Fantreffen Videografisch mit. Außerdem wurde sie von der Firma „Maybelline” 2015 für deren Video-Format „Glossy Talk” als Moderatorin angestellt. 2017 veröffentlichte ‘Mrs.Bella’ in Kooperation mit „bh cosmetics” ihre eigene Lidschattenpalette in Deutschland, die später auch in den USA verkauft wurde. Mittlerweile geht die Influencerin recht regelmäßig Kooperationen mit Marken ein, um Beauty-Produkte auf den Markt zu bringen. Letztes Jahr veröffentlichte ‘Mrs.Bella’ ihr erstes Buch „Contour & Confidence: Mrs. Bellas Beauty-Geheimnisse.” und betreibt mittlerweile auch einen Online-Shop mit Merchandise-Artikeln.

Quelle: instagram.com

Beruflich kann man wohl sagen, dass es gut läuft für die gelernte Visagistin. Im Privaten ist das wohl nicht so sehr der Fall. Die 26-jährige war bis Anfang diesen Jahres noch mit YouTube-Kollege Nicolas Lazaridis (24) aka ‘Inscope21’ liiert, im März gab sie jedoch die Trennung bekannt. Die Liebe hielt nur etwa ein Jahr.

Quelle: instagram.com

Fazit:

’Mrs.Bella’ ist eine der erfolgreichsten YouTuberinnen Deutschlands im Bereich Beauty. Mit ihrem Können und ihrer Art überzeugt sie ihre Zuschauer und macht sie zu Fans. Regelmäßig gibt es von der gefärbten Blondine Neues auf Instagram, YouTube und Co. Den Erfolg weiter auszubauen machte da nur Sinn. Gemeinsam mit ihrem Partner „bh Cosmetics” erobert sie die Geschäfte, bringt Merchandise raus und eben ihr Buch, was für manchen Fan schon zu einer Art Bibel geworden ist. Zukunftsängste braucht diese Powerfrau beruflich wohl nicht zu haben.

Unsere Wertung:

Reichweite: Youtube 1.134.785 Instagram 1.874.470 (Stand: 26.06.19)

Mehrwert: 7 von 10 Punkten

Promi-Faktor: 5 von 10 Punkten

Unterhaltung: 7 von 10 Punkten

Zukunftsaussichten: 7 von 10 Punkten