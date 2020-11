05.11.2020 12:28 Uhr

Dijana Cvijetic & Marcellino Kremers hängen jetzt zusammen an der Nadel

Kennengelernt haben sie sich im TV als Kandidaten bei „Kampf der Realitystars“. Anschließend ist aus den ehemaligen „Love Island“-Stars privat ein echtes Traumpaar geworden.

Für Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers ist es die ganz große Liebe, sie sind unzertrennlich und machen fast alles zusammen. Auch ein gemeinsamer Pärchen-Account bei Instagram wurde schon ins Leben gerufen.

Da wundert es nicht, dass beide jetzt in trauter Zweisamkeit nach Düsseldorf gekommen sind, um sich einer Beauty- und Vitamininfusion bei Promi-Doc Dr. Murat Dagdelen, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und Gründer zu unterziehen.

„Bei erhöhter Infektanfälligkeit oder ständiger Müdigkeit“

Mit dem Vitamin-Boost will das stylische Paar in Zeiten immer stärker steigender Corona-Fallzahlen ihr Immunsystem stärken – ein weiterer positiver Effekt der Behandlung: auch der Schönheit soll der Vitamin-Cocktail angeblich gut tun.

Welche „Wunderinfusionen“ heutzutage angeboten werden und wie sie wirken, erklärt Dr. Murat Dagdelen: „Infusionen werden individuell aus Bestandteilen wie Vitamin-B, B1, B6, B12, Vitamin C, Zink, Aminosäuren, Magnesium oder Eisen zusammengestellt. Bei erhöhter Infektanfälligkeit oder ständiger Müdigkeit wird in der Regel eine Vitamin-C-Infusion durchgeführt.“

Voll auf Detox und Anti-Aging

Und weiter: „Bei Konzentrations- und Leistungsminderung ist eine Vitamin-B-Komplex-Infusion ratsam – diese wirkt wie ein ‚Energie-Booster’ und kann schnell zu mehr Leistungsfähigkeit verhelfen. Für die Entgiftung des Körpers werden sogenannte ‚Detox-Infusionen’ verwendet, um den Organismus bei der Befreiung von Schadstoffen zu unterstützen.“

Es gibt aber auch Anti-Aging-Infusionen, verrät der Beauty-Experte: „Mit einer Mischung aus hochkonzentriertem Vitamin C, Arginin und Acetylcystein – zur Verjüngung der Haut oder Fitnessinfusionen. In meiner Klinik biete ich Anti-Aging-, Burnout-, Detox- und Fitnessinfusionen an. Als besonderes Highlight auch die sogenannte ‚Diamond-Power-Infusion“ mit einem ganz besonderen Vitamin-Mix. Das Angebot an Vitamin-Aufbaukuren ist groß und es gibt weitaus mehr als die genannten. Generell muss die Aufbaukur immer auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt sein.“

Soviel kosten die Infusionen

Und wie oft kann man solche Infusionen bekommen? „Regulär wird die Infusion zehn Mal in wöchentlichen Abständen durchgeführt. Bei Bedarf kann man die Kur nach etwa einem halben Jahr wiederholen. Eine Verbesserung der Beschwerden bemerken die Patienten meist bereits direkt nach der Verabreichung der ersten Infusion. Der Preis pro Infusion beginnt bei circa 200 Euro“, ergänzt der Experte.