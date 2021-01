09.01.2021 19:15 Uhr

Direkt vom Laufsteg: Die 5 spannendsten Beauty-Trends für 2021

Die Beauty-Trends für 2021 sind alles andere als 08/15. Wir zeigen die spannendsten Looks und Stylings direkt vom Laufsteg!

Auch in Sachen Beauty hat das Jahr 2021 so einiges zu bieten. Ob knallige Farbe, düstere Looks oder einzigartige Looks. Wir zeigen dir die fünf spannendsten Beauty-Trend dieses Jahres, die du dir direkt vom Laufsteg nach Hause holen kannst!

Trend 1: Rauchiges Augen-Make-up

Sexy, düster und vor allem schwarz soll’s dieses Jahr rund um die Augenpartie sein. Ob Eyeliner, Kajal und dunkler Lidschatten – rauchiges Make-up ist in 2021 der Hingucker in der Beauty-Welt. Denn den kannst du trotz Maske bedenkenfrei genießen und auch ganz leicht umsetzen. Greif dir einfach eine von den genannten Produkten – natürlich in Pechschwarz – und trag sie auf dein Augenlid oder unter die untere Wasserlinie auf. Das muss nicht mal besonders ordentlich sein, denn je rauchiger umso besser!

Trend 2: Augenbrauen-Cuts

Dieser 90er Jahre Trend erlebt jetzt wohl eines der unerwartetsten Comebacks überhaupt: Augenbrauen-Cuts. Dabei wird dem Look ein kleiner Punk Rock Touch verliehen, indem man eine oder mehrere kleine Lücken in die Augenbraue rasiert. Der Trend ist jedoch nicht nur auf dem Runway mega angesagt. Auch auf TikTok tragen viele den einzigartigen Look.

Trend 3: Knallige Lippenstifte

Im Gegensatz zum Augen-Make-up wird bei der Lippenfarbe dieses Jahr am besten zu knalligen Farben gegriffen. Vor allem dynamische und leuchtende Rot- und Pinktöne dominieren die Laufstege der Designer und sorgen für ausdrucksstarke Looks. Mit diesem Pop of Colour lässt sich jedes langweilige Outfit sofort aufwerten und einzigartig machen. Also heißt es dieses Jahr: Mut zur Farbe!

Trend 4: Ausdrucksstarke Haarfarben

Auch bei den Haarstylings sind jetzt 08/15 Haarfarben wie blond, braun, rot und schwarz Geschichte. Für mehr Farbe auf dem Runway sorgen Mähnen in einzigartigen Farben wie Kristallblau und Türkisgrün. Definitiv ein Statement, was nicht jeder im Alltag tragen wird, aber vor allem im Sommer ein mega Hingucker. Falls du den Look trotzdem zeitweise ausprobieren willst, gibt es auswaschbare Haarfarben oder Sprays in jedem Drogeriemarkt.

Trend 5: 90er-Jahre Haarschnitte

Vor allem der nächste Trend spielt uns jetzt in die Karten: Haarschnitte aus den 90ern. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund! Die kurzen, kantigen und fransenartigen Looks sollen nämlich ein bisschen aussehen wie selbst geschnitten. Gerade jetzt, wo alle Friseure zu haben, klingt das doch nach dem perfekten Trend – oder? Also worauf wartest du noch, greif dir deine Schere und leg selber Hand an. Damit liegst du jetzt voll im Trend!

