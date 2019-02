DJ Khaled: So viel hat er dank Weight Watchers abgespeckt

Montag, 4. Februar 2019 13:20 Uhr

DJ Khaled ist ein echtes Schwergewicht, in der Musikbranche, als auch auf der Waage. Eine federleichte Gazelle war er noch nie, arbeitet aber gerade daran, einige Kilos zu verlieren. Damit das auch fruchtet, hat er sich den „Weight Watchers“ angeschlossen.

Und nicht nur das, Weight Watchers International, Inc. (NYSE: WTW) stellt Musikmagnaten, -produzenten und -künstler DJ Khaled als neuen Social-Media-Botschafter vor. DJ Khaled, weltweit anerkannter Musikproduzent, Musiker und DJ, hat bereits mit unzähligen Superstars wie Rihanna und Justin Bieber zusammengearbeitet und bereits zehn eigene Studienalben produziert. DJ Khaled hat sich entschlossen, seinen Lebensstil und den seiner Familie dauerhaft auf gesündere Lebens- und Essgewohnheiten umzustellen. Er lädt seine zahlreichen Follower ein, ihn auf seiner großartigen Reise zu begleiten.

Fast sein Ziel erreicht

„Bei Weight Watchers geht es darum, das Beste aus sich heraus zu holen und sich gut zu fühlen. Mein Sohn ist meine Liebe – mein Leben. Ich muss großartig für ihn sein“, so DJ Khaled. „Großartig zu sein heißt auch gesund zu sein. Und dafür muss ich meinen Lebensstil ändern. Das neue WW-Freestyle-Programm (Anmerkung: WW Your Way in Deutschland) hilft mir gesündere Lebensgewohnheiten zu entwickeln. Das WW-Programm und die Community sind meine Partner auf dieser großartigen Reise. Ich freue mich auf das, was vor mir liegt und darauf diesen Weg mit euch zu teilen.“

Nun konnte DJ Khaled die ersten Erfolge verbuchen und speckte mit „WW“ bereits einiges ab. Auf Instagram schreibt er: „Als ich „WW“ gestartet habe, habe ich 132 Kilo gewogen, nun sind es 114. Ich habe meinem Coach gesagt, dass mein Ziel 113 Kilo sind.