Emilia Clarke bekommt „Albträume“, wenn sie geschminkt schlafen geht

Emilia Clarke bekommt „Albträume“, wenn sie mit Make-up schlafen geht. Die ‚Game of Thrones‚-Schauspielerin schminkt sich immer ab, wenn sie ins Bett geht, selbst dann, wenn sie „sternhagelvoll“ ist.

Sie erklärte der Tageszeitung ‚The Times‘: „Ich entferne mein Make-up sogar, wenn ich sternhagelvoll bin, was nicht sehr oft vorkommt. Ich habe sonst tatsächlich Albträume – Ich kann mit Make-up einfach nicht schlafen.“

Quelle: instagram.com

„ich meine Haare ewig nicht waschen“

Die „Daenerys“-Darstellerin geht jeden Abend nach demselben Schema vor: „Ich benutze zwei verschiedene Gesichtsreinigungen: eine mit Öl, die andere ist ein bisschen milchiger. Und die wasche ich dann mit einem Musselin-Tuch ab, anstatt mit Abschmink-Tüchern, weil ich den Planeten nicht zerstören will.“

Die 33-jährige Schauspielerin erinnerte sich daran, wie sehr sie nach zwei Hirn-OPs mit ihrer Schönheitsroutine zu kämpfen hatte. Im Alter von 24 Jahren waren bei der Londonerin zwei Aneurysmen festgestellt worden, die bei einem Drittel der Betroffenen zum sofortigen Tod führen. Zwei Operationen am Gehirn retteten ihr das Leben.

Quelle: instagram.com

Emilia erzählte: „Wegen meiner Narbe von der zweiten OP konnte ich meine Haare ewig nicht waschen und föhnen. Deshalb hat meine Mum versucht, so gut es geht, drum herum zu waschen, aber ich hatte solche Schmerzen, dass selbst das schwierig war. Eine Zeit lang war mir auch Make-up einfach zu viel, deshalb habe ich ein simples Ritual entwickelt, wie z.B. Feuchtigkeitspflege für meine Haut, damit ich mich frisch und sauber fühlte.“

Sie fügte hinzu: „Es sind die kleinen Dinge. Irgendwann fing ich dann an, mich besser zu fühlen und konnte in den Spiegel schauen, ohne von meiner Narbe abgeschreckt zu werden. Da hab ich dann angefangen, ein bisschen Mascara aufzutragen. Ich fühlte mich viel mehr wie ich selbst, wenn ich mir nur fünf Minuten am Tag Zeit für mich nahm.“