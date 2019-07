Eminem: Beauty-Ops für Tochter Hailie?

Samstag, 27. Juli 2019 20:37 Uhr

Eminems (46) Tochter Hailie (23) hat sich in den letzten Jahren optisch sehr verändert. Die 23-Jährige gleicht immer mehr einer der Kardashian-Schwestern. Hat sich die Influencerin etwa heimlich diversen Schönheitsoperationen unterzogen?

Fans von Eminem können sich sicher noch an seine kleine Tochter Hailie erinnern, die das damals steinharte Image des beliebten Rappers ein wenig weicher erscheinen ließ. Aus dem blonden Mädchen ist inzwischen eine erwachsene Frau geworden, die ihr tägliches Leben mit ihres über 1,6 Millionen Followern auf Instagram teilt.

Neben Bildern von ihrem süßen Shiba Inu-Hund Lottie, postet sie vor allem professionelle Fotografen-Pics von ihren Looks und natürlich Selfies. Gerade diese Nahaufnahmen verstärkten bei einigen ihrer Fans den Verdacht, dass sich die erst 23-Jährige bereits unters Messer gelegt hat, um den übersteigerten Schönheitsidealen auf Instagram und Co zu entsprechen.

Nase, Kinn und Kiefer

Die britische Zeitung „Mirror“ wollte es genau wissen und bat einen Schönheitschirurgen um seine professionelle Einschätzung zu Hailies Gesicht. Ein Vertreter von MYA Cosmetic Surgery hält es durchaus für möglich, dass sich die Tochter von Eminem bereits mehreren kleinen Eingriffen unterzogen hat. Der Beauty-Experte tippt auf Filler an der Kinnlinie und am Kinn, sowie auf eine Nasen-Operation.

Quelle: instagram.com

Während das Spritzen von Fillern keinen chirurgischen Eingriff bedeuten, ist eine Nasen-Korrektur eine echte Operation unter Voll-Narkose. Bei allen Eingriffen sagt der Experte nicht eindeutig, dass Hailie diese hatte, sondern das es sein könnte. Bei der Nasen-Op scheint es sich noch am sichersten zu sein. Gegenüber der Zeitung sagt er: „Der Rücken ihrer Nase erscheint im Vergleich zu früheren Bildern schmaler zu sein, während die Nasenspitze und die Flügel schmaler und ein wenig höher wirken. … Eine solche Veränderung der Nasenform erreicht man nur durch Schönheitschirurgie, nicht durch Contouring.“

Was an den Gerüchten dran ist, ist nur schwer zu sagen. Denn einerseits verändert sich Hailies Gesicht natürlich mit der Zeit und wird immer mehr von dem Gesicht eines Teenagers zu dem einer Frau. Andererseits gehören Schönheits-Ops in Hollywood bereits zum guten Ton und der Druck in den sozialen Netzwerken immer perfekt auszusehen fühlt sich für viele Influencer, wie auch für Normalos, zum Teil immens an.