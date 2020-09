21.09.2020 20:02 Uhr

Evelyn Burdecki zeigt ihre XXL-Rundungen

Evelyn Burdecki hat gerade ein freizügiges Foto im Bikini gepostet und passend zum Beitrag ein Gedicht verfasst. Dabei forderte sie von ihren Followern mehr Selbstakzeptanz.

Evelyn Burdecki hat auf Instagram ihre heißen Kurven in Szene gesetzt. Doch die Blondine sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch was im Kopf. Immerhin stellte sie dabei auch ihr Talent als Dichterin unter Beweis. Leseprobe gefällig? Hier bitte: „Ihr Lieben, die Wellen sind schöner als meine Dellen! Jetzt bin ich noch so jung und frisch und freue mich wie ein Fisch“, reimte die Reality-Darstellerin.

Quelle: instagram.com

Man soll das Leben genießen

„Bei mir wackelt alles und hat noch Raum und Luft! Ich bleib fröhlich dabei, das Alter ist einerlei! Wer nicht zu sich steht, mit all seinen Macken, wird irgendwann verkacken“, warnte sie ihre Follower außerdem. „Bleibt alle wie ihr seid, das Leben ist kurz und ich hab Spaß, sonst ist es schnurz, also das Leben! Gönn dir, denn es wird nur eines geben!“, so Evelyn „Goethecki“ abschließend.

Die Abonnenten feiern die Beauty allerdings nicht nur für das Gedicht, das sie hingebungsvoll zusammengereimt hat, sondern auch für ihren Look. „Du bist echt cool und so herrlich authentisch“, kommentierte ein User. „Du siehst aus wie das nächste Bond-Girl“, fand sogar einer. „Einfach so heiß“, schrieb zudem ein Fan.

Galerie

Brüste sind nicht gemacht

Evelyn Burdeckis Body kann sich jedenfalls echt sehen lassen. Dabei musste sie dafür nicht einmal vom Beauty-Doc nachhelfen lassen. Auf Instagram hat die „Bachelor„-Teilnehmerin zumindest vor Kurzem erklärt, dass ihre Brüste naturbelassen sind.

Evelyn Burdecki ist Single

Außerdem gratulierten der Dschungelkönigin zahlreiche Anhänger nachträglich zum Geburtstag. Am 20. September wurde Evelyn Burdecki nämlich 32 Jahre alt. Einen offiziellen Partner an ihrer Seite gibt es aber nicht.