Felix Jaehn: Das sagt ein Experte zu seiner neuen Zahnspange

Sonntag, 30. Juni 2019 19:37 Uhr

In seiner Instagram-Story teilte der DJ Felix Jaehn jüngst mit, dass er sich eine feste Zahnspange von innen einsetzen ließ. Diese sogenannte Lingualtechnik kann mit Schmerzen und leichtem Lispeln verbunden sein. Für Jemanden, der in der Öffentlichkeit steht, sicher nicht einfach.

klatsch-tratsch.de hakte bei Dr. medic. stom. (RO) Diana Svoboda, ärztliche Leiterin der diPura Fachklinik für natürliche Zahnästhetik und Implantologie in Essen nach, die über die Technik aufklärt: „Bei der Lingualtechnik, so wie sie auch bei Felix Jaehn angewendet wurde, handelt es sich um Brackets, die auf der Innenseite der Zähne angebracht werden. Dieses feste Zahnspangensystem ist von außen nicht erkennbar, somit können Zahnfehlstellungen unauffällig korrigiert werden. Besonders bei Erwachsenen ist diese Behandlungsmethode daher sehr beliebt.“

Quelle: instagram.com

Neben den Vorteilen, gibt es auch einige Nachteile, wie die Fachärztin mitteilt: „Durch die hohen Labor- und Materialkosten ergibt sich daher ein höherer Preis. Außerdem sind Lingualspangen schwerer zu pflegen und bieten einen weniger guten Tragekomfort als andere Spangensysteme. Da die Spange ca. zwei bis drei Millimeter in den Mundraum ragt, hat die Zunge ständig Kontakt damit, was für Einige störend wirken kann. Zudem hat dies zur Folge, dass Patienten dadurch in der Anfangsphase lispeln und Verletzungen an der Zunge entstehen können.“