Gerda Lewis äußert sich zu den Nasen-OP-Gerüchten

Gerda Lewis (26) ist eine typische Fitness-Influencerin. Sie achtet sehr auf ihr Aussehen und steht dazu, auch schon beim Beauty-Doc gewesen zu sein. Sie hatte eine Brust-Vergrößerung. Dazu hat sie sich die Haare blondieren lassen und trägt gerne sehr freizügige Outfits.

Auf neuesten Bildern und in ihrer Instagram-Story wirkte ihre Nase plötzlich schmaler, sodass sich ihre Follower zurecht wundern, ob Gerda Lewis wieder beim Beauty-Doc war. Einer schreibt: „Beauty-OP nach dem Bachelorette-Finale?“

Sie versteht die Aufregung nicht

Nun aber stellt Gerda Lewis gegenüber RTL klar, dass sie nichts weiter hat an sich machen lassen. Sie erklärt, dass es sich dabei einfach nur um einen Filter handeln würde: „Aber so hat nur jemand gesagt: ‚Die Nase sieht kleiner aus, hat sie wohl ihre Nase gemacht?‘ Da ist für mich nichts dran und da kann ich ganz einfach sagen: Jeder nutzt bei Instagram Filter, bearbeitet Bilder … Und auch in diesem Fall ist ein Filter über meinen Bildern und Storys. Mehr nicht.“

Quelle: instagram.com

Sie versteht die ganze Aufregung nicht und sagt: „Würde meine Nase eine komplett andere Form haben oder mich hätte jemand in einem Krankenhaus gesehen oder mit einem Nasenverband, dann hätten die Gerüchte Hand und Fuß.“