Gigi Hadid hält Make-up für ein „schönes Werkzeug“

Gigi Hadid ist eines der erfolgreichsten und bekanntesten Models der Welt. So achtet die 25-Jährige – wie jedes andere Model auch – extrem auf ihr Aussehen.

Jedoch kommt für die Laufsteg-Schönheit, die derzeit ihr erstes Kind mit Sänger Zayn Malik erwartet, eine Sache ganz sicher nicht in Frage: Schönheitsoperationen und Injektionen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gigi Hadid (@gigihadid) am Mai 20, 2020 um 3:12 PDT

„Mir persönlich macht es Angst“

Viel lieber verlasse sich das Topmodel auf Make-up, um seine natürlichen Gesichtszüge zu verschönern. Über Instagram Live sagte die werdende Mama:

„Für besondere Anlässe könnt ihre eure Nase ein wenig modellieren oder was auch immer mit Make-up machen. Make-up ist ein so schönes Mittel, das euch hilft, sich für besondere Momente so gut wie möglich zu fühlen, aber auch euer schönes Gesicht genau so zu akzeptieren, wie Gott es schuf und eure Mama und euer Papa.“

Gigi verriet, dass sie der Gedanke sich Filler spritzen zu lassen tatsächlich „abschreckt“. „Ich habe noch nie etwas in mein Gesicht gespritzt. Ich freue mich so sehr, dass jeder tun kann, was immer er will, was ihn glücklich macht und ihm mehr Wohlbefinden und Selbstwertgefühl gibt.“

Und weiter: „Mir persönlich macht es Angst. Ich habe das Gefühl, dass ich zu sehr ein Kontrollfreak bin, als dass ich mich so fühle, was, wenn es schief geht?“ (Bang)