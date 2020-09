04.09.2020 21:45 Uhr

Gülcan Kamps erklärt das Geheimnis hinter ihrem Wahnsinns-Body

Gülcan Kamps hat ihren Followern ihre "Mission Summerbody" vorgestellt, mit der man langfristig fitter und ausgeglichener werden soll. Was steckt dahinter?

Gülcan Kamps hat ihre Fans zuletzt mit ihrem durchtrainierten Body überrascht. Auf Instagram präsentierte die Moderatorin zuletzt ihr heißes Sixpack und zeigte sich damit so sportlich wie noch nie. Nun hat Gülcan ihren Anhängern erklärt, was dahinter steckt. Mit ihrem Fitnessprogramm „Mission Summerbody“ möchte sie nämlich auch ihre Follower dazu motivieren, in Zukunft gesünder zu leben.

Das Gülcan Kamp’s eigentliches Ziel

„Mir ging es nie darum einfach die Kilogrammzahl zu ändern. Ich fühle mich in jeder Körperform, die ich bisher hatte wohl. Mir geht es nur um einen gesunden Körper. Sich gesund und fit zu fühlen. Gut schlafen zu können und auch immer im Kopf fit zu bleiben. Mir ging es darum Körper und Geist in Einklang zu bringen“, erklärte die 37-Jährige.

Vier Stunden ohne Essen

„Die erste Schraube, die ich gedreht habe, war die Ernährung. Ich habe alles selber gekocht und dabei nur unverarbeitete Lebensmittel benutzt und dann drei Mal am Tag gegessen. Das mache ich nach wie vor. Zwischen den Mahlzeiten sollte man vier Stunden Zeit lassen, in denen man wirklich gar nichts in den Mund steckt“, empfiehl die Moderatorin zudem.

Ohne Sport geht’s nicht

„Danach fängt der Magen dann auch wirklich erst an zu knurren. Zwischen Hunger und Appetit liegen große Unterschiede“, gab sie zu bedenken. Doch keine Diät klappt ohne Sport, denn weiter erklärte Kamps: „Dann habe ich angefangen tägliche Bewegung einzubauen. Das sind 30 Minuten Extrabewegung täglich. Egal ob in Form von Crosstrainer oder in Form von Walken.“

Motivation für die Follower

„Das wird jeder Körper merken, vorausgesetzt, dass man dran bleibt“, versprach sie ihren Anhängern. Besonders visionär ist das Fitnesskonzept zugegebenermaßen nicht gerade. Dennoch ist es schön zu sehen, dass Gülcan Kamps ihre Reichweite nutzt, um ihre Follower zu einem gesünderen Lebensstil zu animieren.