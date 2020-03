Hailey Bieber holt sich Beauty-Tipps von Kendall Jenner

Hailey Bieber lässt sich in Beauty-Fragen von Kendall Jenner inspirieren. Die beiden Models sind schon seit einer ganzen Weile gute Freunde, doch auch beruflich geben sie sich hin und wieder gegenseitig Ratschläge.

Auf die Tipps von Kendall, die unter anderem auch als Victoria’s Secret-Engel modelt, legt Hailey besonders viel Wert. Vor allem, wenn es um Make-Up geht, vertraut die 23-Jähriger ihrer Freundin voll und ganz.

Besessen von den 90ern

Im Gespräch mit ‚Elle‘ verriet die Ehefrau von Justin Bieber nun, dass sie besonders begeistert von einem Look der 24-Jährigen war, bei dem sie Kristalle in ihrem Haar trug.

„Ich liebe diese Beauty-Trends aus den 90er-Jahren. Ich bin quasi davon besessen“, erklärt Hailey, die den 90er-Stil oft auch in ihren Outfits präsentiert. „Ich fand schon immer poppige Sachen gut, wie Neon auf dem Auge zum Beispiel. Ich finde es auch ganz toll, was Leute aktuell mit Kristallen im Gesicht machen. Kendall dekoriert einfach ihren Ansatz mit Kristallen und das fand ich so clever und süß.“

Klingt so, als würden sich die beiden in Kosmetik-Fragen also sehr gut ergänzen.