Huch, Conchita Wurst trägt jetzt Glatze!

Wow, das ist mal eine Veränderung! Sänger und Travestiekünstler Conchita Wurst hat sich für einen radikalen neuen Look entschieden, es trägt ab sofort Glatze. Das braune lange Haar gehört nun der Vergangenheit an. Den neuen Look präsentiert er auf ihrem Instagram-Account und überrascht damit seine Fans.

Der Sänger, bürgerlich Thomas „Tom“ Neuwirth, ist bekannt für einen vollen Bart und eine lange braune Mähne, die er meist in leichten Wellen oder anderen spannenden Frisuren trägt. Die neuen Bilder stammen vom „Grazer Tuntenball“, dort trug Conchita ein rotes Abendkleid, mit einem hohen aufregenden Schlitz, rote spitze Pumps und einen kahlrasierten Kopf.

Die Fans von Conchita sind begeistert, einer schreibt: „Einfach wow der Überraschungseffekt ist auf jeden Fall gelungen, steht dir super. Manchmal wird es einfach Zeit eine Veränderung vorzunehmen das finde ich völlig legitim du bist schließlich noch der gleiche Mensch ob mit oder ohne Mähne.“

