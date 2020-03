Idris Elba: Frau Sabrina ist ein riesiger Rihanna-Fan

Sabrina Elba ist von der Mascara von Rihannas Kosmetikfirma Fenty Beauty begeistert. Das 30-jährige Model, das den Schauspieler Idris Elba im letzten Jahr heiratete, enthüllte, dass es ein großer Fan von Rihannas Make-up-Marke ist. Die Schönheit verriet, dass sie vor allem von der Mascara wie besessen sei.

Gegenüber dem britischen ‚Elle‘-Magazin erklärte Sabrina Elba: „Fenty! Wen gibt es, der diese Firma nicht liebt? Die neue Mascara ist außergewöhnlich. Ich habe künstlich verlängerte Wimpern, aber ich mag es, noch etwas hinzuzufügen – ich weiß, dass sie sagen, dass man das nicht tun sollte, aber etwas Mascara tut doch keinem weh.“

Quelle: instagram.com

Das benutzt sie außerdem

Die hübsche Brünette fügte hinzu, dass sie jeden Tag nach der Gesichtsreinigung Dr. Barbara Sturms Hyaluron-Serum aufträgt: „Ich liebe es, mit diesem Serum anzufangen. Wenn ich Pickel bekomme, neige ich dazu, jedes Mal dunkle Flecken zu haben, die lange anhalten, deshalb stelle ich sicher, es nach jeder Gesichtsreinigung zu verwenden.“

Sabrina ist auch ein großer Fan von Surratts ‚Inner Light Baton‘-Eyeliner in der Farbe Mousseux und gab bekannt: „Das ist ein kleiner Trick von mir. Surratt stellt diese Inner Light Batons-Eyeliner her und ich nehme einen und trage ihn auf meiner Wasserlinie auf. Ich finde, dass meine Augen dadurch leuchtender und aufgeweckter wirken.” In dem Interview teilte Sabrina nicht nur ihre Tipps in Sachen Make-up, sondern auch ihre Favoriten im Bereich der Zahnpflegeprodukte.

