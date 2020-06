James Arthur will endlich abspecken: „Ich wiege 107 Kilo!“

James Arthur will abnehmen. Der Sänger hat sich während der Corona-Quarantäne ordentlich den Bauch vollgeschlagen. Doch damit soll nun Schluss sein.

Im Interview mit „The Sun“ erklärte der 32-Jährige jetzt: „Ich habe seit dem Beginn des Lockdowns etwas Gewicht zugelegt, denn ich mache nichts anderes, als mich vollzustopfen. Ich bin eine Naschkatze, deswegen esse ich nur Kuchen. (…) Ich habe mir jetzt selbst das Ziel gesetzt, ein bisschen Gewicht zu verlieren. Das erscheint vielleicht extrem, aber ich bin 1,90 Meter und wiege 107 Kilo. Deswegen muss ich, wenn möglich, ein paar Pfunde verlieren. Ich möchte aus dieser Situation in der besten Form herauskommen, die ich je hatte.“

Er leidet an Ängsten

Kürzlich erst hatte er gestanden, mit unterschiedlichen Arten von Ängsten wie auch mit verschiedenen Formen von Depressionen zu kämpfen. Der einzige Ort, an dem er sich wohl fühle, sei die Bühne, gestand der Musiker nun in einem Interview mit der „Bizarre“-Kolumne der „The Sun“: „Ich habe soziale Phobien und leide an Hypochondrie. Außerdem kämpfe ich mit unterschiedlichen Arten von Ängsten und Depressionen. Auf der Bühne habe ich diese [Ängste] jedoch nie gefühlt. Das war immer der eine Ort, an dem ich mich sehr zuversichtlich und selbstsicher gefühlt habe.“

James Arthurs Zuversicht auf der Bühne bekam jedoch einen Dämpfer, als er sich während seiner Europa-Tour im Januar wegen einer Gallenblasen-Infektion einer Not-OP unterziehen lassen musste. Damals wusste er nicht, ob er je wieder auftreten könne.

„Man hat immer ein bisschen Lampenfieber, aber das war schon ziemlich schlimm. Ich habe mich gelähmt gefühlt und ich glaubte nicht, dass ich je wieder auf der Bühne performen kann. Ich hatte einen Monat lang eine intensive Therapie, um mich für die UK-Tour vor zu bereiten.“ Mittlerweile ist der 32-Jährige wieder fit, auftreten kann er wegen der Corona-Pandemie aber trotzdem nicht. (Bang)