Janet Jackson will sich eine Glatze rasieren

Janet Jackson teilte auf Instagram ein Video der zwei Schwestern Gaby und Mila. Gaby ist an Krebs erkrankt und hat dadurch ihre Haare verloren. Aus Solidarität zu ihrer Schwester ließ auch Mila sich ihre Haare und sogar Augenbrauen abrasieren.

Sichtlich gerührt von diesem Akt teilte Janet Jackson das süße Video der Schwestern und schrieb dazu: „Das hat mich zum Weinen gebracht. Ich wollte mir eigentlich auch den Kopf für die Janet-Tour rasieren. Ich liebe Glatzen, besonders bei schönen Frauen.“

Noch hat sie keine Glatze

Nicht nur bei der Sängerin kam das Video gut an, auch ihre Follower waren den Tränen nahe, so schrieb einer: „Was eine Frau schön macht, ist nicht ihre Schönheit, sondern das, was sie in ihrem Herzen hat. Eine tolle Schwester und Frau!“

Bleibt abzuwarten, ob Janet Jackson ihr Vorhaben in den nächsten Wochen umsetzen wird….