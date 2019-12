Jennifer Garner ist jetzt Haar-Botschafterin

Jennifer Garner wurde zur Botschafterin für die Biotech-Haarpflegemarke Virtue Labs ernannt. Die 47-jährige Schauspielerin ist angeblich seit Jahren ein Fan der Produkte.

Adir Abergel, der Kreativdirektor der Marke und ebenso Haarstylist der prominenten Blondine, stellte ihr die Produkte irgendwann vor. Für Jennifer steht vor allem der gesundheitliche Vorteil der Produkte im Vordergrund, weswegen sie auch hauptsächlich für diesen Aspekt werben wolle.

Das Zeug basiert auf der klinisch erprobte Alpha Keratin 60kuTM-Technologie, die verspricht, die Gesundheit der Haare positiv zu verändern. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche, glättende und beruhigende Haarpflege.

Quelle: instagram.com



In einem Statement erklärte die Ex-Frau von Ben Affleck: „Adir und ich wuchsen zusammen auf und arbeiteten extensiv für fast zwanzig Jahre zusammen. Ich vertraue ihm mit allem, aber insbesondere dann, wenn es um Haare geht, deshalb war ich natürlicherweise ein früher Kunde und Fan der Produkte von Virtue.“

Der ‚Peppermint‘-Darstellerin war sofort klar, dass sie für die großartigen Produkte von Virtue werben wollte. Sie fügte hinzu: „Ich freue mich darauf, an der Seite von Adir und dem ganzen Team bei Virtue Labs zu arbeiten – wir müssen die Neuigkeiten über diese unglaublichen Produkte und die fortschrittliche Wissenschaft und Technologie verbreiten, die diese so besonders macht. Haare sind so wichtig, Leute!“

Jennifer wird nicht nur mit Adir kollaborieren, sondern auch an der Seite von der Gründerin von Virtue, Melisse Shaban, arbeiten. Ein begeisterter Adir kommentierte auf ‚businesswire.com‘: „Es ist nicht genug, zu sagen, dass Jen und ich Freunde sind, wir sind eher Familie. Wir wuchsen in unseren Karrieren in Hollywood miteinander auf. Diesen unglaublichen Menschen zu haben, den ich liebe und der so sehr an unsere Produkte glaubt, dass sie unserer Virtue-Familie beitreten möchte, ist mehr als alles, das ich mir erträumen konnte.“