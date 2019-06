Jenny Frankhauser leidet an unheilbarer Krankheit

Freitag, 14. Juni 2019 08:42 Uhr

Jenny Frankhauser (26) hat von ihrem Arzt, eher beiläufig, eine schlimme Diagnose bekommen. Sie leidet an Lipödem, einer unheilbaren Krankheit. Das gab sie am Donnerstag via Instagram bekannt und erzählt von monatelangen Schmerzen.

Auf der Foto-Plsattform schreibt Jenny Frankhauser: „Monatelang trainierte ich täglich, bis mir langsam die Motivation ausging. Warum? Ich hatte nicht nur das Gefühl, dass sich an meinen Beinen überhaupt nichts tut, nein, es wurde sogar irgendwie schlimmer, an eine Krankheit habe ich da aber wirklich nicht gedacht. Sogar die Schmerzen habe ich mir schön geredet: ‚Das ist bestimmt nur Muskelkater vom Training’“.

Die Diagnose bekam Jenny eher nebenbei und ist nun ziemlich ratlos, sie setzt fort: „Gestern wollte ich mir meine Besenreiser entfernen lassen und stattdessen bekam ich die Diagnose Lipödem. ? Jetzt ist es Gewissheit. Doch was nun?“

Sie weiß nicht weiter

Wie es nun weitergeht, weiß die Sängerin nicht: „Eine unheilbare Krankheit, die nur schlimmer wird? Die Lösung? Lebenslang Kompressionsstrümpfe und Lymphdrainage, oder doch eine OP und hilft das überhaupt?“

Auslöser eines Lipödems scheinen hormonelle Veränderungen bei der Frau zu sein, genaue Ursachen für das Krankheitsbild sind noch nicht geklärt. Meist treten Symptome nach der Pubertät auf, seltener nach Schwangerschaften und den Wechseljahren. Es handelt sich um chronische Beschwerden durch eine Störung der Fettverteilung im Gewebe. Besonders betroffen sind Oberschenkel, Hüfte und Gesäß. Ein Lipödem ist nicht heilbar, sondern kann nur eingedämmt werden.