Jessica Alba verteilt gratis Beauty-Tricks

Jessica Alba enthüllt den besten Beauty-Trick, den sie jemals bekommen hat. Die 38-Jährige gehört zu den Top-Stars in Hollywood. Dort ist sie nicht nur für ihr Talent, sondern auch für ihre Schönheit bekannt. Diese erhält sie sich auch dank einiger besonderer Schönheits-Ratschläge. Jessica Alba hat sich im Laufe der Jahre nicht nur in der Filmwelt einen Namen gemacht: Seit einiger Zeit beweist sie auch, das sie Ahnung in Sachen Beauty hat.

Quelle: instagram.com

Lehrsame Momente

Beim kürzlichen Deutschland-Launch ihrer Kosmetikmarke ‚Honest Beauty‘, hat sie ganz bereitwillig aus ihrem Schminkkästchen gesprochen. Besonders Daniel Martin, der auch als Make-up-Artist von Meghan Markle arbeitet und zum Team von Jessicas eigener Marke gehört, hat ihr einige Ratschläge mit auf den Weg gegeben.

„Anstelle eines Eyeliners kann man einfach die Mascara verwenden. Wenn du einen schrägen Pinsel nimmst, kannst du sie wie einen Liner nutzen und zwischen den Wimpern auffüllen, um sie fluffiger und größer aussehen zu lassen“, verriet Jessica gegenüber ‚Brigitte‘.

Doch das ist nicht der einzige Profi-Tipp, den die hübsche Brünette bekommen hat: „Daniel hat mir beigebracht, dass du Lidschatten nass oder trocken benutzen kannst.“ Dadurch soll vor allem schimmernde Lidschatten ein intensiveres Glitzer erhalten und viel stärker werden. Aber auch dunkle Töne werden dadurch noch dunkler.