Jessica Paszka hat schon wieder eine neue Frisur

Jessica Paszka hat sich erst vor wenigen Tagen von ihren langen Haaren getrennt. Doch offensichtlich konnte sich die ehemalige "Bachelorette" nicht mit ihrem neuen Look anfreunden.

Dabei hat der 30-Jährigen die deutlich kürzere Mähne durchaus gestanden. Sie selbst war damit aber wohl nicht ganz so zufrieden, weswegen sie gerade erneut auf dem Friseur-Stuhl platz genommen hat, um sich Extensions verpassen zu lassen.

Quelle: instagram.com

Ihr gefällt es

Das Ergebnis präsentierte sie kurze Zeit später in ihrer Insta-Story und schrieb dazu „Ich liebe es“. Fazit: Jessica sieht wieder aus wie vor wenigen Tagen. Sie selbst scheint so aber deutlich zufriedener zu sein, was ja auch die Hauptsache ist.

Sobald sie das erste Foto von ihrer neuen, alten Frisur postet, weiß sie auch, was ihre Follower davon halten. Aber nächstes Mal: erst überlegen, dann schneiden.

Jessica Paszka wurde 2014 durch ihre Teilnahme an der Kuppel-Show „Der Bachelor“ bekannt. 2017 suchte sie bei „Die Bachelorette“ erneut die große Liebe im TV, allerdings erneut erfolglos. Derzeit gilt die schöne Influencerin offiziell als Single.