Jessica Simpson hat nach Schwangerschaft 45 Kilo abgenommen

Im März brachte Sängerin Jessica Simpson (39) ihr drittes Kind Birdie Mae auf die Welt. Während ihrer Schwangerschaft hatte die 39-jährige ordentlich an Kilos zugelegt und war nicht nur um den Bauch herum rund geworden.

Nachdem ihre kleine Tochter auf der Welt war, legte Jessica Simpson direkt los an ihrem Körper zu arbeiten und dokumentierte ihren Prozess stetig auf Instagram. Jetzt präsentierte sie das Ergebnis und zeigte stolz ihren After-Baby-Body.

Quelle: instagram.com

Sie ist stolz

Sie schrieb: „Sechs Monate, 45 Kilo sind weg.“ Dazu zeigt sie zwei neue Bilder von sich, in einem schwarzen langen Kleid. Ihre schmale Taille betonte sie mit einem breiten Gürtel der verdeutlicht, wie viel die Sängerin die letzten Monate abgespeckt hat.

Ein Insider erzählt gegenüber dem „People“-Magazin: „Sie arbeitet hart und trainiert und isst gesund und versucht, wieder in Form zu kommen und ist gespannt auf das, was noch vor ihr liegt. Sie konzentriert sich nicht auf eine Zahl, sondern darauf, wie sie sich am besten zu fühlt.“