04.11.2020 09:50 Uhr

Judith Williams: So wild haben wir sie noch nie gesehen

Auf ihrem neusten Instagram-Foto ist Judith Williams kaum wiederzuerkennen. Doch die Fans sind von der wilden Lockenmähne durchweg begeistert.

Eigentlich trägt Judith Williams (49) ihre leicht gewellten Haare meist offen. Doch nun hat sich die „Höhle der Löwen„-Investorin in einem komplett neuen Look gezeigt. Die Fans konnten gar nicht glauben, dass die Frau auf dem Foto tatsächlich die Unternehmerin ist. Wäre da nicht dieses einzigartige Zahnpastalächeln…

Beauty-Queen aka Selfie-Queen

„Du solltest öfter Locken tragen. Ich habe dich kaum erkannt“, schrieb zum Beispiel ein Fan. „Judith? Bist du das ??? Wunderschön!“, lautete ein weiterer Kommentar. „Die Beauty-Queen ist auch eine Selfie-Queen“, erkannte zudem jemand anderes. „Lächle deine Angst weg und gehe weiter…jede Frau sollte ihrer Berufung folgen“, schrieb die 49-Jährige selbst zu dem Beitrag. Passenderweise trug sie dazu ein Shirt mit Superman-Motiv.

Darin liegt Judiths Berufung

Judiths eigene Berufung besteht seit Jahren darin, Frauen dazu zu motivieren, sowohl optisch als auch karrieretechnisch das Beste aus sich herauszuholen. So investiert die gelernte Opernsängerin regelmäßig in Kosmetik-Marken und hat zudem ihre eigene Linie namens „judith williams“, die Beauty-Produkte für fast jeden Hauttyp bietet.

Judith Williams weiss wie’s geht

Auf ihrem Blog „live your dream“ veröffentlicht die Schönheits-Expertin zudem regelmäßig motivierende Texte, die sich an Frauen richten, die ihre Karriere vorantreiben wollen. Immerhin hat die 49-Jährige einst auch vorgemacht, wie man sich zu einer der erfolgreichsten Geschäftsfrauen Deutschlands entwickeln kann.

Vorzeige-Karriere

Nachdem Judith Williams als junge Frau Gesang in Köln studiert hat, reiste die gebürtige Münchnerin zunächst als Sopranistin durch Europa. In den 90-ern wurde die Erfolgsgarantin aufgrund eines Tumors mit Hormonen behandelt, wodurch sich ihre Stimme verändert hat. Doch damit ging Judiths Karriere erst so richtig los. Zwar nicht auf der Bühne aber dafür wurde sie als Moderatorin beim Teleshopping-Sender „QVC“ engagiert. Seit 2007 vertreibt sie mit ihrer Judith Williams GmbH bei HSE24 eigene Kosmetik-, Mode- und Schmucklinien und legte damit den Grundstein um als erfolgreiche Geschäftsfrau durchzustarten.