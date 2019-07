Justin Bieber hat was Neues im Gesicht

Samstag, 27. Juli 2019 19:46 Uhr

Popstar Justin Bieber hat einen neuen Gesichtsschmuck – der ziert jetzt seiner rechten Augenbraue.

Justin Bieber setzt die Verschönerung seines 25 Jahre jungen Bodys fort. Nach unzähligen Tattoos am ganzen Körper ging’s nun im Gesicht weiter. Auf Instagram postete er ein Bild mit seinem neuen Augenbrauen-Piercing.

Doch nicht alle seine Follower scheinen den neuen Schmuck gut zu finden. In einigen der Kommentare dazu heißt es: „Was zur Hölle ist mit ihm passiert?“, und: „Wieso lässt er sich bitte ein Augenbrauen-Piercing stechen“. Eine Frau schrieb: „Ich wünschte, er wäre immer noch so süß wie damals, als er 18, 19 war. Jetzt sieht es so aus, als hätte er Drogen Genomen und nicht geduscht.“

Neue Songs in Sicht

Übrigens hat der „Sorry“-Sänger nach seiner letzten Kollaboration mit Ed Sheeran (28) selbst neue Musik angekündigt. Kurioserweise verkündete er ausgerechnet auf der chinesischen Social Media-Seite Weibo, dem Pendant zu Facebook: „An meine ganzen Fans in China: Ich wollte einfach nur sagen, wie sehr ich mich darüber freue, auf Weibo zu sein. Ich freue mich darauf, mehr zu teilen. Gute Musik wird kommen“.

Das letzte Album ‚Purpose‘ erschien 2015.

