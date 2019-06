Khloé Kardahian: Ihr Trick gegen faltige Hände

Freitag, 14. Juni 2019 20:30 Uhr

Khloé Kardashian ist von Sonnencreme „besessen“ und hat sie immer dabei. Die 34-Jährige hat sich mit ihrer Schwester, Jungunternehmerin Kylie Jenner, zusammengetan, um eine exklusive, fünfteilige Make-up-Reihe unter die Leute zu bringen.

Kylie Jenner hat bereits 2016 ihre milliardenschwere Kosmetikfirma gegründet. Nun hat Khloé Kardashian enthüllt, dass sie es liebe, Sonnencreme zu verwenden, denn der Reality-Star wolle so den Alterungsprozess so lange wie möglich verhindern. Die beiden Schwestern redeten nun in Khloés YouTube-Kanal über die Magie von Sonnencreme.

„Ich bin besessen von Sonnencreme“

Kylie enthüllte: „Das beste Schönheitsgeheimnis ist, dass ihre Hände aussehen, als wären sie von einer 17-Jährigen. Sie hat die besten, jüngsten Hände.“ Darauf antwortete Khloé: „Du und Kendall sagt das immer! Nun, ich bin besessen von Sonnencreme, ich habe sie in allen meinen Autos, denn wenn die Sonne durch die Windschutzscheibe scheint, scheint die Sonne auch auf deine Hände. Und deine Hände und dein Nacken zeigen das Alter an.“

Laut Khloé könne man daher nie genug Sonnencreme verwenden. Kylie und Khloé exklusive fünfteilige Make-up-Kollektion wird ab heute (14. Juni) erhältlich sein.