Khloé Kardashian benutzt das Zeug von Schwester Kylie

Donnerstag, 29. November 2018 08:33 Uhr

Khloé Kardashian benutzt viele Kosmetikprodukte ihrer Schwester. Kylie Jenner, die Halbschwester der ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin, ist mit ihrer Kosmetikmarke Kylie Cosmetics sehr erfolgreich – auch bei ihren eigenen Schwestern.

Khloé hat allein fünf verschiedene Lip-Glosse in verschiedenen Farben in ihrem Make-up-Täschchen, unter anderem einen, der nach ihr selbst benannt wurde und den sie jeden Tag benutzt. Im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin verriet die 34-Jährige: „Ich habe fünf Kylie Cosmetics-Farben in meiner Make-up-Tasche. Die ‚Koko K‘-Schattierung ist nach mir benannt – das war eine Überraschung. Es ist ein pinker Hautfarbenton, den ich jeden Tag benutze.“

Quelle: instagram.com

In 20 Minuten fertig?

Vor kurzem erst verriet die junge Mutter, dass sie ihr tägliches Make-up in nur 20 Minuten auftragen kann. Sie benutzt dafür lediglich Concealer, Mascara, Lip-Liner und eine Palette für Konturen. Eine Foundation trägt sie dabei nicht, wie sie auf ihrer Webseite ‚www.khloewithak.com‘ verriet. Stattdessen nutzt sie den ‚Nars Radiant Creamy‘-Concealer. „Ich finde es schön, an einem neuen Tag etwas von der Haut zu sehen. Ich benutze Concealer, um Unreinheiten und Ringe unter den Augen zu überdecken“, sagte Kardashian weiter.