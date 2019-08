Khloe Kardashian: Fans sind verwundert – was ist mit ihren Lippen passiert?

Khloe Kardashian (35) wollte mit ihren rund 97 Millionen Instagram-Followern lediglich teilen, dass sie sich einer Gesichtsbehandlung unterzogen hatte und ihre reine und gesunde Haut zeigen. Dazu postete sie gleich drei neue Bilder auf der Fotoplattform.

Doch anstatt ihr zu ihrer schönen Haut zu gratulieren, wundern sich ihre Follower über ihre vollen Lippen. Dir wirken plötzlich viel fülliger als sonst. Einige konnten sich ihre Kommentare natürlich nicht verkneifen und so heißt es z.B. „Oh mein Gott, immer mehr und mehr Filler“ oder „Schön, aber die Lippen sind zu viel.“

Quelle: instagram.com

Kommentare stellte sie aus

Das wollte sich Khloe Kardashian anscheinend nicht mehr weiter anhören und stellte die Kommentarfunktion bei diesem Post nun aus. Ob sie tatsächlich wieder etwas hat machen lassen, behielt die 35-jährige aber für sich.

Ein Geheimnis, dass sie in den letzten Jahren ordentlich an sich herumgeschraubt hat, ist es aber nicht. Schaut man sich Bilder von vor über zehn Jahren an, sieht Khloe ganz anders aus. Nicht nur, dass sie Gewicht verloren hat und dank Operationen eine Wespentaille und einen ausladenden Hintern wie ihre Schwester Kim Kardashian hat. Auch ihr Gesicht hat sich zunehmends verändert. Wäre also nicht völlig abwegig, wenn sie nun wieder zu Lip-Fillern gegriffen hätte.