Khloé Kardashian: So viel wiegt sie wirklich

Khloé Kardashian zeigt auf Instagram regelmäßig ihren Traumkörper. Allerdings hatte die Beauty-Queen auch schon Phasen, in denen sie mit ihrer Figur überhaupt nicht zufrieden war.

Bei der Geburt ihrer Tochter Gene vor zwei Jahren, brachte ganze 92 Kilo auf die Waage. Doch dank hartem Training und gesunder Ernährung, hat es die 35-Jährige geschafft, ihren After-Baby-Body wieder loszuwerden. Das hat sie jetzt in einem Live-Stream bei YouTube verraten.

Quelle: instagram.com

Man darf sich auch mal was gönnen

„Wenn man versucht, eine bedeutende Menge Gewicht zu verlieren, gehen Ernährung und Bewegung miteinander einher“, so der Reality-Star. Doch abnehmen bedeutet nicht automatisch auch verzichten, wie sie weiter erzählt hat: „Ich würde mich lieber im Fitnessstudio quälen als in der Küche.“ Süßigkeiten und Pizza sind also auch während der Diät erlaubt, zumindest in Maßen.

„Das heißt jetzt aber nicht, dass ich jeden Tag mehrere Tüten Chips in mich reinstopfe. Wir haben eine gute Ernährungsweise. Ich liebe Quesadillas, ich liebe alles, was True isst“, so die Kardashian. „Derzeit wiege ich 68 Kilo, bei einer Körpergröße von 1,77“. Ein gesundes Gewicht, auf das die Schwester von Kim Kardashian stolz sein kann.